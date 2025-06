Samora Correia conquista Supertaça Alves Vieira

partilhe no Facebook

O Grupo Desportivo de Samora Correia conquistou a Supertaça Alves Vieira em futebol ao vencer o Sport Club Ferreira do Zêzere por 2-1 em jogo disputado sábado, 7 de junho, em Torres Novas.

O Ferreira do Zêzere, recorde-se, tinha conquistado recentemente o distrital de Santarém e a Taça do Ribatejo, em final contra o Samora Correia.