Chamusca Basket Clube sagra-se campeão nacional de sub14 feminino

A equipa de sub14 feminino do Chamusca Basket Clube sagrou-se campeã nacional depois de vencer a fase final que se disputou nos dias 6, 7 e 8 de Junho, no Pavilhão da Tapadinha, com organização da Associação de Basquetebol de Lisboa e Federação Portuguesa de Basquetebol. Com a participação das equipas do GD Bolacesto, CRC Quinta dos Lombos, CP Natação e do Chamusca BC, a formação ribatejana impôs-se de forma irrepreensível, vencendo todos os jogos e demonstrando uma consistência competitiva que a destacou entre as melhores equipas jovens do país (com o CPN por 50-46, com os Lombos 68-50 e com o Bolacesto 46-68, na final).

No último jogo da fase final, a primeira parte foi bastante equilibrada, com apenas um ponto a separar as duas formações ao intervalo. No entanto, a segunda metade revelou a maturidade e superioridade técnica da equipa da Chamusca, que acelerou o ritmo e construiu uma vantagem confortável até ao apito final. Destaque ainda para a inclusão de duas jogadoras da equipa campeã no “cinco ideal” da competição: Matilde Martinho e Matilde Coelho, peças-chave no percurso vitorioso da Chamusca BC.

O treinador da equipa Ricardo Martinho, realçou o facto do clube ser de uma vila pequena, modesta, mas com talento e muitos pergaminhos no basquetebol. “A equipa tem muita atitude e teve sempre muita entrega durante toda a época, foram sensacionais. Dedico o troféu ao meu pai (já falecido) mas que sempre me apoiou na prática do basquetebol até ser atleta internacional”, partilhou. A capitã de equipa, Matilde Martinho, realçou que a entrada nesta fase final como uma equipa de “província” e sair campeãs nacionais é um orgulho enorme e um feito que perdurará na memória de todos.

O presidente do clube, Rui Oliveira, e o coordenador técnico, Manuel Azevedo, destacaram o mérito do grupo de atletas e o facto de nunca terem desistido mesmo quando parecia não ser possível chegar até à fase final. “O Ricardo é um treinador com muito conhecimento do jogo, é um líder e soube retirar destas miúdas todo o talento que neste momento lhes permitiu ser campeãs nacionais”, afirma Rui Oliveira.