Jovens do Pedrógão Triatlo conquistam pódio colectivo na Golegã

Equipa do Pedrógão Triatlo, de Torres Novas, subiu ao pódio do Campeonato Nacional de Triatlo Jovem, disputado na Golegã.

A equipa jovem do Pedrógão Triatlo conquistou o primeiro lugar coletivo na segunda etapa do Campeonato Nacional de Triatlo Jovem, disputada na Golegã. Depois do quarto lugar na etapa inaugural em Grândola, em formato duatlo, “os jovens atletas mostraram grande evolução e espírito de equipa ao subir ao lugar mais alto do pódio entre 32 equipas”, destaca o clube em comunicado.

A nível individual, Miguel Moita foi vencedor no escalão de Iniciados, Matilde Bairrada foi quarta classificada (benjamins), Clara Santos foi quarta no escalão iniciados e Luiz Viriato obteve a mesma classificação no escalão juvenis. Francisco Ferreira foi quinto nos iniciados, Martim Pouseiro, sexto nos infantis, Diogo Maia foi oitavo nos benjamins, Rita Neves foi nona classificada no mesmo escalão e Pedro Silva foi décimo nos infantis.

No Triatlo Sprint Tomé Sentieiro foi terceiro (Youth) e está apurado para o Campeonato do Mundo XTerra Júnior, que se vai realizar em Setembro em Itália. Irina Pinto foi primeira classificada no escalão M40 e Filipe Pouseiro foi sexto no escalão M45.