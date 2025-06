Equipa de Kempo da Casa do Benfica na Golegã participou no Campeonato Nacional de juniores e seniores na Guarda, nos dias 7 e 8 de Junho. Os oito atletas da Golegã conquistaram 20 medalhas.

Kempo da Casa do Benfica na Golegã conquista 20 medalhas no Nacional

A equipa de Kempo da Casa do Benfica na Golegã conquistou duas dezenas de medalhas no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores, onde marcou presença com oito atletas. A competição decorreu na Guarda nos dias 7 e 8 de Junho. Carmo Triães sagrou-se campeã nacional nas disciplinas de light-kempo e submission kempo classe A. Ficou no segundo posto em submission kempo classe B e ficou em quarto lugar em semi-kempo.

Alexandre Jorge conseguiu o primeiro lugar em submission kempo classe A e B e o segundo nas categorias de semi e full kempo. Anthony Katkov venceu em submission kempo classe B, foi vice-campeão em semi-kempo, full-kempo e submission kempo classe A e ficou no terceiro posto em light-kempo. Pedro Saldanha foi o melhor em semi-kempo e light-kempo, ficou com o segundo lugar em submission kempo classe B e foi terceiro em full-kempo e submission kempo classe A. João Centeio foi vice-campeão de submission kempo classe A e light-kempo. Samuel Domingos foi terceiro em full-kempo e quarto em submission kempo classe B. Competiram também os atletas Rubén Barroso e Guilherme Velez.