150 pessoas foram conhecer os trilhos da Póvoa da Isenta

A associação desportiva Sartim, da Póvoa da Isenta, deu a conhecer os seus trilhos no domingo, 8 de Junho. A primeira edição do Trail dos Mazorros contou com cerca de 150 participantes, 80 na caminhada, 30 no trail curto e 20 no trail longo. Os trilhos foram abertos pela equipa no espaço de duas semanas. O trail curto teve cerca de 15 quilómetros, o longo cerca de 25 e a caminhada 10. A associação tem ainda as secções de BTT e paintball.

FOTO - Sartim