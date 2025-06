Associação Académica e Desportiva de Rio Maior celebrou dez anos

A Associação Académica e Desportiva de Rio Maior assinalou o décimo aniversário com uma gala onde foram homenageados todos os que, ao longo da última década, contribuíram para o crescimento do clube.

A Associação Académica e Desportiva de Rio Maior assinalou o décimo aniversário com uma gala, no sábado, 7 de Junho, onde foram homenageados todos os que, ao longo da última década, contribuíram para o crescimento do clube, presidido por Márcio Lopes. O momento contou ainda com intervenções do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e da presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais.