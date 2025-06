Atleta do Juventude Ouriense em estágio da Selecção Nacional de sub-13

O jogador de futsal da Juventude Ouriense, Dinis Assunção, foi um dos jogadores convocados para o estágio da Selecção Nacional de sub-13. No fim de semana de 7 e 8 de Junho, o jovem jogador de 12 anos esteve na Cidade do Futebol, em Oeiras, a treinar com os melhores jogadores da sua geração. O atleta teve a oportunidade de conhecer o Seleccionador Nacional Jorge Braz e as lendas da modalidade Bebé e Pedro Cary. Esta temporada Dinis Assunção destacou-se com 22 golos em 25 jogos pela Juventude Ouriense e foi recompensado com esta convocatória.