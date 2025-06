Hugo Ribeiro volta a vencer a Grande Descida do Zêzere em natação

Hugo Ribeiro, atleta da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, mantém o pleno de vitórias na Grande Descida do Zêzere, com a quarta vitória em quatro edições da prova.

Hugo Ribeiro voltou a vencer a Grande Descida do Zêzere na edição de 2025. A competição organizada pela Lxtriathlon de Lisboa aconteceu pela primeira vez em 2022 e todas as edições foram vencidas pelo nadador da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere. Os atletas nadaram 50 quilómetros, repartidos por seis etapas entre os dias 8 e 10 de Junho. No primeiro dia de competição aconteceram as duas primeiras etapas, a primeira da Foz de Alge até à Praia Fluvial de Dornes, em Ferreira do Zêzere, e a segunda desde a mesma praia até Isna Velha, num total de 19 quilómetros. O dia 9 de Junho começou em Isna Velha, Vila de Rei, e terminou na Praia Fluvial de Fontes, em Abrantes e nadaram-se outros 19 quilómetros, divididos em três etapas. Para o último dia estava reservada a maior etapa, tendo os atletas cumprido 11 quilómetros a nadar entre a Praia Fluvial de Fontes e a Aldeia do Mato.