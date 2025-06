Patrícia Sampaio homenageada pelo agrupamento de escolas onde foi uma aluna “reguila"

A judoca Patrícia Sampaio foi homenageada na Escola Santa Iria, em Tomar. A sessão, organizada pelo Agrupamento de Escolas Templários, onde Patrícia Sampaio estudou, juntou alunos do 5º ao 9º ano, docentes e convidados. Estiveram também presentes o director do Agrupamento Templários, Paulo Macedo, bem como a atleta. Patrícia Sampaio foi surpreendida com algumas palavras proferidas por professores sobre si e com um vídeo acerca do seu percurso enquanto aluna praticante de judo.

A cerimónia, que durou cerca de uma hora, contou também com uma demonstração de judo, por alunos da escola praticantes da modalidade. No final, ainda houve tempo para uma longa sessão de autógrafos. A judoca interagiu com os estudantes e mostrou-se emocionada com a distinção. O MIRANTE esteve presente na cerimónia, que decorreu na manhã de 5 de Junho, e falou com Paulo Macedo e Patrícia Sampaio.