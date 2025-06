Sport Club Operário de Cem Soldos promove Mega Treino de Judo

O Sport Club Operário de Cem Soldos (SCOCS) está a promover um Mega Treino de Judo. A iniciativa vai decorrer no sábado, 14 de Junho, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar. O evento arranca de manhã com a participação de alunos do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Durante a tarde vai decorrer um treino com “As Estrelas” e à noite há o jantar de aniversário da secção. O Mega Treino de Judo pretende assinalar os 25 anos de prática da modalidade na associação da aldeia de Cem Soldos.