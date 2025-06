O Sport Clube Ferreira do Zêzere foi campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém com larga margem mas não acautelou as condições para poder competir no seu campo em provas nacionais. A Federação Portuguesa de Futebol exige medidas mínimas, que o clube não tem possibilidade de cumprir. GD Samora Correia deve ocupar o lugar dos ferreirenses.

A Equipa do Ferreira do Zêzere após a vitória na final da Taça do Ribatejo 2024/2025

Ferreira do Zêzere não tem campo com medidas mínimas e rejeita subir ao Campeonato de Portugal

Campeão distrital de futebol de Santarém com larga vantagem e conquistador da Taça do Ribatejo, o Sport Clube Ferreira do Zêzere viveu uma época de sonho que, num ápice, se transformou em pesadelo com a notícia de que o clube rejeitou a subida ao Campeonato de Portugal por não ter um campo com medidas mínimas exigidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A notícia deixou muita gente de boca aberta, não só porque os regulamentos da FPF já eram conhecidos mas também pela aposta consistente que o clube do norte do Ribatejo vinha fazendo para alcançar o topo do futebol distrital e consequente promoção às competições nacionais. Com a recusa, deve ser o GD Samora Correia, segundo classificado do distrital, a ascender ao Campeonato de Portugal.

Em declarações à Rádio Hertz, o presidente do clube, Fábio Santos, deixou as seguintes explicações: “A Federação foi inflexível na questão das medidas do campo. Falta-nos dois metros de comprimento e dois de largura. É uma linha vermelha. Não sendo possível, essa alteração a nível burocrático era difícil de cumprir em tão pouco tempo. Saliento o esforço do município junto da Federação, mas não é possível”..

O dirigente acrescentou à mesma rádio: “Tínhamos o objetivo de ser campeões, subir ou não subir iria sempre depender da possibilidade de jogar em Ferreira do Zêzere. Era uma premissa máxima. Acho que não faz sentido que não se jogue a nível local. Temos de jogar na nossa casa. Não sendo possível, fica a história de termos sido campeões”. Quanto à eventualidade de a recusa de subir poder redundar num castigo que atire a equipa para a 2.ª divisão distrital, Fábio Santos acredita que dificilmente isso acontecerá.