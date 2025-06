Material desportivo foi entregue no estádio municipal

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Município do Cartaxo reforça apoio ao atletismo

A Câmara do Cartaxo entregou material desportivo no estádio municipal para a prática de várias modalidades do atletismo. O material entregue inclui colchões de exercícios, bolas medicinais, discos, dardos, martelos de competição e barreiras de atletismo.