Patrícia Sampaio homenageada pelo agrupamento de escolas onde foi uma aluna “reguila”

Homenagem à judoca olímpica Patrícia Sampaio juntou alunos do 5º ao 9º ano da Escola Santa Iria, em Tomar. A consagrada atleta, que foi aluna do Agrupamento Templários, mostrou-se emocionada com a distinção.

A judoca Patrícia Sampaio foi homenageada na Escola Santa Iria, em Tomar. A sessão, organizada pelo Agrupamento de Escolas Templários, onde Patrícia Sampaio estudou, juntou alunos do 5º ao 9º ano, docentes e convidados. Estiveram também presentes o director do Agrupamento Templários, Paulo Macedo, bem como a atleta. Patrícia Sampaio foi surpreendida com algumas palavras proferidas por professores sobre si e com um vídeo acerca do seu percurso enquanto aluna praticante de judo.

A cerimónia, que durou cerca de uma hora, contou também com uma demonstração de judo, por alunos da escola praticantes da modalidade. No final, ainda houve tempo para uma longa sessão de autógrafos. A judoca interagiu com os estudantes e mostrou-se emocionada com a distinção. O MIRANTE esteve presente na cerimónia, que decorreu na manhã de 5 de Junho, e falou com Paulo Macedo e Patrícia Sampaio.

Patrícia Sampaio disse sentir-se muito feliz e grata pela homenagem. “É sempre muito especial, principalmente envolvendo crianças, que é a faixa etária com quem eu mais gosto de conviver e que pretendo inspirar. Ter sentido o carinho delas foi muito giro”, frisou. A judoca tomarense, recentemente campeã europeia e medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos, confessou não estar à espera de encontrar tanta gente reunida. Sendo uma inspiração para muitas crianças, afirma que a mensagem que tenta transmitir é de muito trabalho, resiliência, concentração e um grande esforço, mas também de fazer aquilo que se gosta.

“Era muito conversadora e muito reguila”

A atleta, que foi aluna do Agrupamento Templários desde o 1º ciclo até ao secundário, guarda muitas memórias dos tempos de estudante. “Eu era muito conversadora e muito reguila; todas as memórias que tenho é de andar a correr de um lado para o outro, tenho muitas memórias também de alguns professores que me marcaram”, recorda bem-disposta. Agora, Patrícia Sampaio prepara-se para participar no Campeonato Mundial de Judo, sendo que Tomar continua a ser o seu local de eleição para treinar. “Gosto muito de viver em Tomar, tento que o máximo da minha vida seja toda resolvida e vivida aqui”, sublinhou.

Paulo Macedo explicou que a ideia de fazer a homenagem à judoca partiu de dois professores de Educação Física do Agrupamento de Escolas que dirige. “Acho que foi importante, porque muitos destes alunos ao estarem perto de uma atleta medalhada têm mais inspiração para poderem não só praticar desporto, mas também a modalidade de judo”, realçou. O director afirmou que, para o agrupamento, é um grande orgulho ver uma ex-aluna tornar-se uma atleta medalhada. “Os alunos que estiveram a fazer aqui uma demonstração de judo são atletas que estudam nesta escola e que neste momento estão a praticar judo, alguns já são campeões nacionais e isso enche-nos de orgulho. Começam assim pequenos, a querer praticar desporto, e depois podem chegar ao patamar da Patrícia Sampaio”, reforçou.