Atletas da natação adaptada do Alhandra SC batem recordes nacionais

Maria Inês Cristóvão conquistou três recordes nacionais no Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada, em Rio Maior. Alhandra Sporting Club destacou-se com várias medalhas e resultados de excelência dos seus atletas.

A Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club destacou-se no Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada, realizado no Complexo de Piscinas de Rio Maior. Dez atletas da natação adaptada do clube conquistaram resultados brilhantes, somando nove medalhas de ouro, 12 de prata e sete de bronze. Entre os destaques está Maria Inês Cristóvão, que não só arrecadou várias medalhas de ouro em diferentes provas e classes, como também bateu três recordes nacionais nas categorias SB6 (50 metros bruços e 100 metros bruços) e S8 (50 metros costas), destacando-se como uma das principais atletas da competição.

Outros atletas que se evidenciaram são Mara Nunes, Maria Ribeiro, André Fernandes, Cláudia Penetro, Gonçalo Silva e Marco Miranda, que também subiram ao pódio em diversas provas e categorias, contribuindo para o sucesso do Alhandra Sporting Club nesta edição do campeonato.