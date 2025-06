Atletas da Póvoa de Sta. Iria conquistam título nacional em Futsal Sub-17

Atletas são formados no CPCD e estão ao serviço do Sporting Clube de Portugal.

Os jogadores de futsal da Póvoa de Santa Iria — Miguel Ramos, Afonso Abreu e Duarte Cardoso — e o treinador Paulo Ribeiro, também residente na cidade, sagraram-se campeões nacionais do escalão de Futsal Sub-17 ao serviço do Sporting Clube de Portugal, no dia 11 de Junho.

Os atletas foram formados no Centro Popular de Cultura e Desporto da Póvoa de Santa Iria e envergam actualmente a camisola verde e branca ao serviço do SCP.