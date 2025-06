Andebol em Benavente com futuro incerto

Associação Desportiva e Cultural de Benavente vive momento delicado ao não encontrar nova direcção para assumir as rédeas do clube. 50 sócios estiveram presentes na última assembleia-geral na esperança de encontrar uma solução.

A Associação Desportiva e Cultural de Benavente (ADCB), que milita há longos anos na 2.ª Divisão Nacional de Andebol sénior e que movimenta dezenas de atletas entre os vários escalões, atravessa um período de indefinição directiva. A actual equipa dirigente, em fim de mandato, já comunicou formalmente que não pretende recandidatar-se, deixando a colectividade à procura de novos rostos que possam assumir os destinos do clube. Até ao momento, contudo, nenhuma lista foi apresentada.

Para Cândido Barnabé, presidente da mesa da assembleia-geral, esta dificuldade em renovar os corpos sociais da associação não constitui novidade. Recorda que também na última transição directiva foi necessário convocar quatro assembleias até surgir uma proposta concreta. Com 16 anos de ligação ao clube, lamenta que continue a faltar uma visão estratégica capaz de projectar o futuro da ADCB a médio e longo prazo. “Infelizmente, o associativismo, mais tarde ou mais cedo, vai começar a precisar de apoios financeiros para lá dos que as autarquias dão”, desabafa, acrescentando que o movimento associativo “por carolice”, como ainda se verifica no clube, está progressivamente a extinguir-se.

Na última assembleia-geral, realizada a 27 de Maio, cerca de meia associados marcaram presença na sede da colectividade para discutir o futuro do clube. A mobilização foi saudada pelos actuais órgãos sociais, sobretudo tendo em conta que na anterior reunião não tinha estado mais de uma dezena de sócios. Apesar de não ter sido possível eleger uma nova direcção, registaram-se os primeiros sinais de esperança: alguns associados manifestaram disponibilidade para colaborar e iniciaram-se conversações com vista à constituição de uma lista candidata.

Prestígio desportivo e papel formador

No plano desportivo, a ADCB continua a ser uma das entidades de referência no panorama do andebol distrital. A sua equipa sénior compete há décadas na 2.ª divisão nacional, onde tem deixado marca pela regularidade competitiva. A direcção em funções comprometeu-se a manter-se em exercício até ao termo da presente época desportiva, com o objectivo de assegurar a estabilidade da equipa sénior e dos escalões de formação. Contudo, ressalvam a importância de que uma nova equipa directiva possa entrar em funções o quanto antes, de modo a garantir o planeamento atempado da época 2025/2026.

Como clube formador, a ADCB acolhe dezenas de jovens atletas, espalhados pelos diversos escalões de base. É precisamente entre os pais destes atletas que têm surgido os maiores sinais de preocupação e também as primeiras iniciativas concretas. Foram vários os encarregados de educação que, perante a ameaça de vazio directivo e o risco de ver a paixão dos filhos ter um fim, decidiram tomar a iniciativa e encetar contactos com vista à formação de uma lista candidata, procurando assim evitar uma eventual interrupção do projecto desportivo.