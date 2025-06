Ourém recebe campeonato nacional de ciclismo e paraciclismo

O concelho de Ourém vai acolher, nos dias 28 e 29 de Junho, as provas em linha do Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada e Paraciclismo, uma competição de referência no calendário velocipédico nacional, com transmissão televisiva assegurada. O evento, organizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, em parceria com os municípios de Ourém e Alvaiázere, arranca com os contrarrelógios individuais em Alvaiázere, no dia 27, e prossegue com as provas de fundo em Ourém ao longo do fim de semana.

As competições contarão com a participação dos melhores atletas nacionais nas categorias Elites, Sub‑23, Femininas e Paraciclismo, disputando percursos exigentes e tecnicamente variados. As provas em Ourém incluem a Volta Grande (88,4 km) e três circuitos adicionais com 28,7 km, 22,7 km e 12,9 km, desenhados para oferecer um espectáculo desportivo de alto nível. Esta é mais uma prova de prestígio que escolhe o concelho de Ourém como palco, a par de outros grandes eventos que marcaram a história recente do ciclismo na região, como a passagem da La Vuelta em 2024, consolidando o concelho oureeense enquanto destino de excelência para o desporto de estrada.