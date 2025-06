Sportinguistas de Alenquer enchem Romeira em almoço solidário com figuras do clube

O 15.º Almoço dos Sportinguistas de Alenquer reuniu 287 pessoas no Edifício Romeira, em Alenquer, e foi considerado um sucesso pela organização. A iniciativa contou com a presença do antigo jogador e actual treinador de futebol Sá Pinto, da futebolista do Sporting Clube de Portugal Ana Borges e do jogador de futsal João Matos.

Como é habitual, o almoço teve um cariz solidário. Este ano, a organização angariou 1000 euros, valor que foi entregue à associação Rising Child, de Alenquer, que apoia crianças com deficiência e as suas famílias.