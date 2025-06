Ginásio Clube de Tomar assinala 30º aniversário com sarau

Espectáculo gímnico para todas as idades vai decorrer no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio.

O Ginásio Clube de Tomar está a comemorar o seu 30º aniversário e, para assinalar a data, vai realizar um sarau no sábado, 21 de Junho, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio. O espectáculo gímnico para todas as idades vai contar com duas sessões. A primeira durante a tarde, sendo pensada para os ginastas mais pequenos, enquanto a segunda vai decorrer à noite, numa sessão mais intensa e emocionante, para toda a família. “Back to the Past: A Chave Perdida” é apresentado, pela organização, como um grande espectáculo que promete uma viagem pela história e passado.

Fundado a 21 de Junho de 1975, o Ginásio Clube de Tomar tem desempenhado um papel importante na promoção da prática desportiva e na formação de crianças, jovens e adultos. Ao longo das três décadas de existência, enquanto associação sem fins lucrativos, tem desenvolvido um trabalho consistente e dedicado no concelho de Tomar.