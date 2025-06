Mais de um milhar de atletas competiu no Vitória Futsal Cup Masters

O Vitória Futsal Cup Masters constituiu, mais uma vez, uma grande festa do futsal nacional, com dois fins de semana dedicados à modalidade que levaram à cidade de Santarém milhares de visitantes. Na Nave e no Pavilhão Municipal competiram cerca de 1100 atletas e 250 técnicos, num total de 116 jogos. No total, estiveram em prova nove escalões etários (masculinos e femininos, a partir dos quatro anos de idade), e 62 equipas oriundas de 17 distritos de Portugal Continental e Ilhas.

Depois de ter conquistado a competição de iniciados femininos, o Vitória de Santarém não conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio no segundo fim de semana, dedicado aos escalões de formação masculinos, tendo sido finalista vencido em infantis e juniores. As equipas vencedoras da segunda etapa do Vitória Futsal Cup Masters 2025 foram: GDR Lameirinhas (AF Guarda), em infantis; Sporting CP (AF Lisboa) em iniciados; FC Barreirense (AF Setúbal) em juvenis; Eléctrico FC (AF Portalegre) em juniores.