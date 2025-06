Ferreira do Zêzere rejeita subir ao Campeonato de Portugal por não ter campo com medidas mínimas

Campeão distrital de futebol de Santarém com larga vantagem e conquistador da Taça do Ribatejo, o Sport Clube Ferreira do Zêzere viveu uma época de sonho que, num ápice, transformou-se em pesadelo com a notícia de que o clube rejeitou a subida ao Campeonato de Portugal por não ter um campo com medidas mínimas exigidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A notícia deixou muita gente de boca aberta, não só porque os regulamentos da FPF já eram conhecidos mas também pela aposta consistente que o clube do norte do Ribatejo vinha fazendo para alcançar o topo do futebol distrital e consequente promoção às competições nacionais. Como o azar de uns é a sorte de outros, vai ser o Grupo Desportivo de Samora Correia, segundo classificado do distrital, a ascender ao Campeonato de Portugal.

Fábio Santos, presidente do SC Ferreira do Zêzere, revela que o clube e a Câmara de Ferreira do Zêzere, mantiveram contactos para tentar viabilizar uma solução, que se revelou impossível a tempo da próxima temporada. “Discutimos com a câmara municipal a possibilidade de serem realizadas obras para dotar o estádio com a qualificação necessária, mas era um investimento superior a 300 mil euros e só estariam prontas daqui a um ano”, afirmou a O MIRANTE.

O dirigente tem esperança de que a situação possa ser um “abre olhos” para a realidade do desporto no concelho e exige mais apoio. “Espero que tudo isto tenha servido para se perceber que o desporto em Ferreira do Zêzere merece outro reconhecimento”, atirou Fábio Santos, alegando que o município tem um projecto antigo de intervenção para o Campo Engenheiro Lopo de Carvalho. A direcção, que teve a possibilidade de jogar no Estádio de Alvaiázere onde já disputou uma eliminatória da Taça de Portugal, recusou a hipótese, “para um clube com a nossa realidade seria dispendioso e não seria justo para com a população”.

O clube arrisca agora uma despromoção à 2ª divisão distrital. Sobre esta possibilidade, o presidente mantém-se expectante, pois há posições contraditórias sobre essa eventualidade. Fábio Santos admite que haja jogadores que possam deixar o clube por “procurarem o melhor para si”, mas também já teve a garantia que alguns atletas vão continuar.

Contactado por O MIRANTE, o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho, admite ter tomado conhecimento da posição do clube de Ferreira do Zêzere no dia 9 de Junho. “Entrei imediatamente em contacto com a direcção do clube e com o presidente da câmara”, assume, salientando que não foi possível alcançar uma solução. “Sugeri o campo de Alvaiázere, onde o clube já jogou a Taça de Portugal, mas a direcção manteve a sua posição”, conta. Joaquim Martinho não deixou de condenar toda a situação: “se têm lutado pela subida há vários anos, creio que deviam ter tido em conta a realidade de ter um estádio apto para receber o Campeonato de Portugal”. O presidente da AFS acredita que o GD Samora Correia será um “digno” representante do distrito de Santarém no Campeonato de Portugal.