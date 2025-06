Ginasta Lucas Santos a caminho dos World Games 2025 na China

O ginasta Lucas Santos, natural de Benavente e atleta do Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos, está a caminho dos World Games 2025, que vão decorrer entre 7 e 17 de Agosto em Chengdu, na China. Na companhia do atleta Gabriel Albuquerque (Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé) e que garantiu o melhor resultado português de sempre na modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o ginasta ribatejano vai competir na categoria de trampolim sincronizado. Os World Games são um dos grandes eventos anuais da modalidade, sendo o expoente máximo de competição para desportos e categorias que não estão incluídas nos Jogos Olímpicos, mas são reconhecidas pelo Comité Olímpico.

Recorde-se que o atleta de Benavente foi campeão nacional nas categorias de Trampolim Individual e Sincronizado Sénior, no passado mês de Maio, no Campeonato Nacional de Trampolim, que decorreu na Nazaré. No seu currículo, Lucas Santos conta também com o título de campeão do mundo por equipas, em 2022 e de campeão mundial de minitrampolim em 2018, entre outras conquistas. Na preparação para a prova que decorre no continente asiático, Lucas Santos e Gabriel Albuquerque estão a treinar no Pavilhão de Santo Estêvão, em Benavente.