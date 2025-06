João Leite fala em dia histórico para Santarém com arranque da Academia de Futebol e apresentação da Cidade Desportiva

A Câmara Municipal de Santarém lançou na segunda-feira, 16 de Junho, a primeira pedra da futura Academia de Futebol, um projecto de cerca de 4,3 milhões de euros que integra a primeira fase da Cidade Desportiva do concelho e que deverá estar concluída em Maio do próximo ano (2026). “É um dia feliz porque é uma ambição de vários anos dotar a capital do Ribatejo de infraestruturas desportivas condizentes com Santarém. Vamos competir com as principais capitais da Europa. Aquilo que estamos a fazer hoje não é apenas lançar a primeira pedra da Academia de Futebol, mas também iniciar o percurso para a futura Cidade Desportiva”, afirmou o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite.

O autarca explicou que o projecto da cidade desportiva será desenvolvido em três fases, com um horizonte de execução de sete a oito anos. A primeira fase inclui a construção de três campos: um de futebol de sete, outro de nove e um de onze, além de infraestruturas de apoio, como balneários, salas de conferência e bancadas. Os equipamentos, segundo o autarca, estão destinados à formação de atletas e à realização de eventos nacionais e internacionais e resultam de uma parceria com a Associação de Futebol de Santarém e a Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol irá apoiar o projecto com 600 mil euros e o restante montante será obtido pelo município através de crédito bancário.

Ainda de acordo com o presidente da Câmara de Santarém a construção da academia está inserida num plano mais amplo, que prevê um investimento global de 15 milhões de euros nos próximos três anos. “Estes investimentos são muito importantes para a promoção da actividade física e promoção do desporto. Vemos este investimento como estratégico. Estamos a falar de saúde e qualidade de vida. São 15 milhões de euros para executarmos nos próximos três anos”, salientou o autarca. “Estamos a falar do presente mas também do futuro que começa hoje. Por cada cêntimo investido em desporto é um cêntimo investido na qualidade de vida e no bem-estar da população”, sublinhou João Teixeira Leite.

A primeira fase de obras vai englobar a construção de acessos, iluminação e outras infraestruturas de apoio à Academia de Futebol, que vai contar com um campo para futebol de 11 e outro para futebol de nove e de sete e infraestruturas de apoio como quatro balneários, dois balneários para árbitros, posto médico, sala de reuniões/formação, bancada coberta com 904 lugares, bancada descoberta com 76 lugares, bar, instalações sanitárias e zonas de estacionamento. A segunda fase do projecto contempla a construção de um campo desportivo para várias modalidades, com pistas de atletismo e ciclismo, enquanto para a terceira fase está prevista a construção de um estádio, um pavilhão e um centro de estágios.