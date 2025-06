Casa do Benfica de Abrantes no pódio no Aquatlo de Mação

A equipa de Triatlo da Casa do Benfica de Abrantes marcou presença na 2.ª edição do Aquatlo de Mação, prova realizada a 22 de Junho na praia fluvial da Ortiga. A competição assinalou o arranque do Campeonato Regional Litoral e Interior Centro e consagrou os novos campeões regionais na vertente de Aquatlo. A participação da Casa do Benfica foi digana de registo, com a equipa a alcançar o terceiro lugar colectivo, somando ainda importantes conquistas individuais, entre as quais se destacam os títulos de campeões regionais atribuídos a Bruno Pinto e Luís Quintas, bem como o título de vice-campeão regional conquistado por Dinis Gaio Lopes.

Luís Quintas sagrou-se campeão regional no escalão 45-49 anos, terminando a prova num quarto lugar da geral. Bruno Pinto foi campeão regional no escalão 30-34 anos, concluindo a competição na quinta posição da geral. Dinis Gaio Lopes alcançou o título de vice-campeão regional no escalão 20-24 anos, tendo terminado em 21.º lugar da geral. Também merecem destaque João Ferreira, que alcançou o terceiro lugar no escalão 40-44 anos, e Rui Salgueiro, que terminou em quinto lugar no escalão 50-54 anos.

Os resultados evidenciam a crescente afirmação da secção de Triatlo da Casa do Benfica de Abrantes que se tem vindo a posicionar como uma referência no panorama regional: “Este excelente desempenho reflecte o trabalho árduo, a dedicação e o espírito de equipa que têm impulsionado o crescimento da secção de Triatlo da Casa do Benfica de Abrantes, posicionando o clube como uma referência emergente na modalidade a nível regional”, afirma o clube em comunicado.