Santarém foi capital do basquetebol de formação

O Santarém Basket Clube organizou, nos dias 21 e 22 de Junho, mais uma edição do SCALABIS-Basketball, evento que reuniu dezenas de equipas e atletas de vários escalões da formação em dois dias intensos de competição e convívio desportivo. A manhã de sábado arrancou com os triangulares do escalão Sub-14 masculinos. Na competição das equipas A, o Scalipus, de Setúbal, saiu vencedor, enquanto nas equipas B foi o Santarém BC quem conquistou o primeiro lugar. A organização agradeceu ao Scalipus CS pela colaboração de última hora, substituindo uma equipa ausente e garantindo o bom desenrolar da prova. Ainda no sábado, disputou-se o triangular de Sub-18 masculinos, com o Santarém BC a vencer os encontros frente ao Vilafranquense e ao CB Queluz. O dia ficou também marcado pela despedida simbólica de seis atletas – quatro do escalão Sub-18 masculino e duas do feminino – que terminam agora o seu percurso na formação do clube. A fechar o dia, num jogo emotivo, os Sub-18 do Santarém BC venceram por um ponto a equipa sénior Inatel do próprio clube, num dos momentos altos do torneio.

No domingo, os jogos prosseguiram em dois pavilhões. Na Nave de Santarém, os triangulares Sub-12 animaram a manhã. No feminino, a vitória sorriu ao GDEMAM, enquanto no masculino foi o Santarém BC quem saiu por cima, com triunfos sobre o CB Queluz e o Montijo BA, num ambiente competitivo e de fair play. Simultaneamente, no Pavilhão Municipal, o escalão Sub-16 feminino viu o Santarém BC vencer os jogos frente ao GDEMAM e aos Lobos da Malveira. À tarde, destaque para os Sub-14 femininos, onde o União Forte venceu Santarém BC e Estrela Zêzere. No Sub-16 masculino, o Ginásio Figueirense venceu o triangular frente ao Vilafranquense e ao Santarém BC. O torneio terminou com um encontro de seniores femininos entre o Santarém BC e o Basket Almada, num jogo muito disputado que terminou com a vitória da equipa visitante por apenas dois pontos.