Ténis de mesa de Valhascos viveu época de êxitos

ACD Valhascos alcança feito inédito com dupla subida de divisão no ténis de mesa das duas equipas seniores - foto DR

A Associação Cultural e Desportiva (ACD) de Valhascos alcançou um feito inédito para a colectividade ao garantir a subida de divisão das duas equipas seniores masculinas, apenas dois anos após o início da modalidade na associação. Após conquistar o 3º lugar na 1ª divisão distrital da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra, a Equipa A assegurou a subida ao Campeonato Nacional da 2ª divisão; e a Equipa B também brilhou, terminando em 2º lugar na 2ª divisão distrital e assegurando assim a subida à 1ª divisão distrital de Coimbra.

Os resultados positivos surgem após um desempenho sólido ao longo da época, afirma César Marques, responsável técnico, referindo que é “um orgulho ver o nome de Valhascos chegar ao panorama nacional”. O também vice-presidente da associação salienta que este é o fruto de muito trabalho e paixão pelo ténis de mesa e vinca que as conquistas são fruto de um forte espírito de equipa e da aposta na formação e empenho dos atletas. “Estes marcos também só foram possíveis graças ao apoio de toda a comunidade, com destaque para o município de Sardoal, a Junta de Freguesia de Valhascos e algumas empresas locais que acreditaram no projecto e contribuíram activamente para o seu sucesso”, acrescenta.

A ACD Valhascos afirma-se agora como uma referência regional na modalidade e prepara a nova etapa com ambição redobrada, reforçando o seu compromisso em acolher todos os que queiram experimentar, aprender ou treinar ténis de mesa.