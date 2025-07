Sub-19 do Vitória de Santarém no pódio nacional do futsal feminino

A equipa júnior de futsal feminino do Vitória de Santarém ficou em terceiro lugar no campeonato nacional do escalão sub-19. O triunfo por 7-5 frente a Associação Desportiva do Fundão valeu às jovens escalabitanas um lugar no pódio de uma competição que incluiu os melhores campeões distritais do país. Em 24 jogos disputados, o grupo orientado pela treinadora Ana Matias alcançou 16 vitórias, 2 empates e seis derrotas, com 118 golos apontados e 73 sofridos.