Atletas da Thomar Honoris brilham no Campeonato Nacional de Kempo

Atletas conquistaram diversos lugares no pódio no Campeonato Nacional de Kempo 2025, realizado na Guarda.

A Associação Thomar Honoris e a sua Academia de Artes do Combate – FCMma Tomar voltaram a destacar-se no panorama nacional das artes marciais, com uma participação vitoriosa no Campeonato Nacional de Kempo 2025, realizado na Guarda. O atleta José Barros sagrou-se campeão nacional em Light-Kempo; Eduardo Vaz foi vice-campeão nacional em Full-Kempo; Afonso Baião também se tornou vice-campeão na vertente de Light-Kemp; Filipe Lourenço conquistou o 3.º lugar, igualmente em Light-Kempo.

O presidente da Associação Thomar Honoris, Filipe Pires, expressou publicamente o seu agradecimento a todos os atletas presentes e a todos os que, mesmo à distância, apoiaram a equipa. Enalteceu especialmente o trabalho diário e de extrema qualidade desenvolvido pelo mestre João Oliveira, responsável técnico da academia, reconhecendo que é essa dedicação que permite alcançar resultados de excelência e formar jovens com valores sólidos.