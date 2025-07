Vítor Gil é o novo presidente do Grupo Desportivo Benavente

Ser presidente do Grupo Desportivo de Benavente era algo que há um ano não passava pela cabeça de Vítor Gil, que sempre teve as suas limitações pelo facto de equilibrar uma vida profissional em Lisboa com a vida familiar na vila ribatejana pela qual se apaixonou há 14 anos. “Vivia no Montijo e tinha vindo com a minha mulher ver uma casa a Benavente. Logo à chegada, vi um grupo de miúdos a brincar na rua e a decisão ficou tomada ainda antes de meter os olhos na vivenda”, confessa. “Tive a confirmação que adorava Benavente na Festa da Sardinha Assada e tornou-se numa tradição habitual convidar amigos e colegas de trabalho todos os anos”, acrescenta a O MIRANTE.

A possibilidade de tomar as rédeas da associação foi sugerida pelo ainda presidente Vítor Ganhão, dirigente do clube há uma década. “O Vítor fez-me a conversa em Novembro de 2024 e fiquei a remoer naquilo por alguns meses, até que decidi juntar-me a pais e representantes dos vários escalões para avançarmos”, admite Vítor Gil. Levando uma carreira na área da gestão, sendo actualmente gerente de equipa numa multinacional em Lisboa, a experiência em trabalhar com pessoas contribuiu para que se “soubesse mexer” e mobilizar interessados para constituir uma lista candidata à direcção do clube, nascendo assim o movimento “Futuro em Campo”. Entre os principais objectivos, o projecto para o futebol de formação é o principal destaque, visando a criação de um Centro Educacional Recreativo com escritórios, salas de aula para apoio escolar e palestras sobre nutrição, psicologia desportiva e ética, entre outras medidas como a certificação obrigatória e financiada pelo clube de todos os treinadores da estrutura. “A formação é a base do nosso clube. A grande ambição é que o nosso plantel sénior sirva também como extensão daquilo que é o projecto formador”, assume, visando que o escalão mais alto possa ser constituído por 50% de atletas formados no clube.

O novo dirigente não esconde que o objectivo para a equipa sénior é claro: o regresso à primeira divisão distrital. O clube foi condenado à descida na temporada 2022/23 e desde aí que não conseguiu regressar ao primeiro escalão do futebol do distrito. “Não vale a pena estarmos com rodeios, o objectivo é esse”, admite, não deixando de frisar que o trabalho da formação, que conta com mais de 200 atletas, é a grande prioridade do seu projecto. Entre outras questões relevantes, a renovação do recinto do Campo de Jogos das Portas do Sol, que ficará brevemente dotado de relvado sintético e irá permitir a mobilização de grande parte das camadas jovens para o centro da vila. “É necessário existir uma renovação nas bancadas e a colocação de um toldo ou algo que proteja os adeptos do sol”, refere. Este é um problema que também existe no Complexo Desportivo dos Camarinhais, de gestão camarária, que carece de uma cobertura que proteja familiares e adeptos nas bancadas. “É algo que tenho vindo a discutir com o executivo municipal e também já falei em reuniões com os candidatos às eleições autárquicas deste ano”, afirma o presidente, que tomará posse a 30 de Junho. “Apesar de ainda não ter tomado posse, vejo a minha vida familiar já um pouco afectada pois têm sido reuniões todos os dias, mas felizmente são compreensivos com isso”, afirma, não deixando de realçar que o GD Benavente entrou na sua vida por intermédio do filho Rodrigo, que integra os escalões de formação do clube.

Maior sinergia entre colectividades

Um dos aspectos que Vítor Gil defende é a colaboração entre as várias entidades do concelho, especialmente as da freguesia de Benavente. Com o momento complicado da Associação Desportiva e Cultural de Benavente, que representa o andebol da localidade, o presidente mostrou disponibilidade para que a modalidade voltasse a ser uma secção do GDB e pudesse existir uma “fusão” que unificasse as modalidades da vila. “Acho que facilitaria o trabalho a toda a gente e tendo em conta que não existia ninguém para pegar na ADCB, falei com o presidente e disse que a extinção do clube era impensável”, afirma, reconhecendo o papel que o andebol também tem na comunidade e na promoção de Benavente.

O Grupo Desportivo de Benavente tem ainda, para lá da modalidade de futebol, as secções de pesca, ciclismo e natação, que são geridas por comissões quase independentes da restante realidade do clube. O dirigente admite que pretende desenvolver também estas modalidades e criar uma maior proximidade entre os responsáveis, com principal atenção ao ciclismo e à natação, que estão mais “adormecidos”. O projecto da nova direcção do GDB visa ainda um sistema mais benéfico para os sócios do clube, com descontos em estabelecimentos locais e bilhetes gratuitos nos jogos em casa durante a temporada.

Após a vitória num acto eleitoral com perto de 400 votantes, o líder da lista B tem-se dedicado à procura de patrocinadores que possam ajudar na receita para a concretização dos objectivos definidos. “Nestas semanas já conseguimos cerca de cinco mil euros, mas continuamos à procura de desenvolver mais parcerias que nos façam chegar ao objectivo dos 40 mil euros que acreditamos serem essenciais para a próxima temporada desportiva”, admite, projectando também a realização de eventos que possam ajudar na receita do clube. Com a temporada perto do final, o GD Benavente sagrou-se recentemente campeão distrital de infantis e vai marcando presença com as suas equipas de formação em diversos torneios pelo país.