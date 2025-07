Andebolista de Benavente na melhor equipa do Mundial Sub-21

João Bandeira Lourenço foi um dos destaques da seleção portuguesa, que terminou no segundo lugar da competição. Atleta de Benavente foi nomeado melhor lateral esquerdo do campeonato mundial.

O andebolista natural de Benavente, João Bandeira Lourenço, foi nomeado para a melhor equipa do Campeonato Mundial Sub-21 de andebol, que decorreu na Polónia. O jogador foi um dos destaques da equipa portuguesa, que conseguiu um histórico segundo lugar, perdendo apenas com a Dinamarca na final da competição por 29-26.

Natural de Benavente, João Bandeira Lourenço fez grande parte da sua formação na Associação Desportiva e Cultural de Benavente (ADCB), onde passou por diversos escalões. Em 2020, assinou pelo SL Benfica, onde foi campeão nacional de sub-18 e competiu também pela equipa B. O jovem de 19 anos começou também a somar alguns minutos pela equipa principal dos encarnados, onde realizou 12 jogos esta temporada.

Em Janeiro de 2025, o jogador foi emprestado ao CB Benidorm, da 1ª Divisão Espanhola, tendo feito uma temporada notória com 64 golos em apenas 14 jogos na equipa. Com a boa exibição no Campeonato do Mundo, João Bandeira Lourenço espreita agora uma oportunidade para se afirmar na equipa do SL Benfica.