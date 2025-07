Câmara de Santarém compra terreno para novo campo de futebol de Pernes

A Câmara de Santarém já formalizou a compra de um terreno junto à Estrada Nacional 3, na entrada sul da vila de Pernes, onde pretende construir o novo campo de futebol da vila, que vai servir o Atlético Clube de Pernes. O terreno com cerca de 5 hectares fica localizado nas proximidades do pavilhão desportivo já em construção e da Escola D. Manuel I. O actual Campo do Livramento localiza-se já fora do perímetro urbano da vila, na saída norte de Pernes.

“Os jovens e todos os atletas terão condições dignas para a prática desportiva com todo o impacto que isso significa para a qualidade de vida da nossa população”, diz o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), acerca do futuro complexo desportivo de Pernes. O autarca revelou nas redes sociais que o terreno foi adquirido depois de vários meses de negociação e procedimentos administrativos.