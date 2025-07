Agrupamento de Escolas de José Relvas de Alpiarça conseguiu o terceiro lugar na classificação por equipas na fase final do campeonato nacional de desporto escolar de boccia. Gonçalo Matias sagrou-se campeão nacional em juvenis.

Alunos de Alpiarça em destaque no nacional de desporto escolar de boccia

Gonçalo Matias, aluno Agrupamento de Escolas de José Relvas, de Alpiarça, sagrou-se campeão nacional de desporto escolar na modalidade de boccia. A equipa de boccia do Agrupamento de Escolas de José Relvas, treinada pela professora Alice Luís, alcançou o terceiro lugar por equipas. O campeonato nacional de desporto escolar de juvenis decorreu em Matosinhos entre os dias 29 e 31 de Maio e contou com mais de dois mil alunos em competição. O Campeonato Nacional do Desporto Escolar é uma competição organizada pela Direcção-Geral da Educação (DGE) e pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEE), voltada para alunos de escolas de ensino básico e secundário. Inclui diversas modalidades desportivas e é realizado em diferentes fases (escolas, regional e nacional).