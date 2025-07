Atletas do Abrantes Clube de Padel conquistam título nacional na categoria M6

Os jogadores João Silva e Hugo Bonacho, do Abrantes Clube de Padel, foram vencedores da categoria M6 do Campeonato Nacional de Clubes, reforçando a competividade e crescimento do clube abrantino.

João Silva e Hugo Bonacho, atletas do Abrantes Clube de Padel, sagraram-se Campeões Nacionais na categoria M6 no Campeonato Nacional de Clubes da Federação Portuguesa de Padel, que decorreu de 19 a 22 de Junho, em Lisboa. A dupla enfrentou Tomé Prazeres e Joel Santos na final, conquistando o título com exibições de grande nível e uma entrega total ao longo da competição. João Silva, também membro da equipa técnica do clube, fez questão de agradecer a vitória ao coletivo, afirmando que esta conquista não é só dele, mas de todos os que acreditam no projecto.

“Quero agradecer acima de tudo ao Abrantes Clube de Padel e ao Diogo Schaefer porque esta vitória não é só minha. Agradeço a confiança e a oportunidade de crescermos juntos”, salienta. Também Hugo Bonacho destacou o apoio recebido, agradecendo a todos os que o apoiaram e torceram pelo seu sucesso. “Quero continuar esta jornada de crescimento, se possível com vitórias que deem prestígio não só a mim como ao clube e a todos os envolvidos”, afirma.

Este título consolida o crescimento do clube, fundado há menos de dois anos, que começa a destacar-se no panorama nacional do padel. Em 2024, a equipa M5 do Abrantes Clube de Padel já tinha alcançado o Top-8 nacional, e em 2025 soma agora mais um título que reforça a sua identidade competitiva.