Clubes de futebol do concelho do Cartaxo homenageados pelo município

Os representantes do Estrela Futebol Clube Ouriquense, do Sport Lisboa e Cartaxo e do Grupo Desportivo de Pontével foram distinguidos com diplomas de mérito desportivo a 1 de Julho pelas suas conquistas desportivas. Ouriquense e Pontével foram galardoados pela subida à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, escalão em que já militava o SL Cartaxo. A cerimónia decorreu no salão nobre dos paços do concelho.