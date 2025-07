Futsal do Vitória de Santarém com época para a história

Chegou ao fim a 20.ª temporada oficial da história do futsal do Vitória Clube de Santarém. O cair do pano dos jogos oficiais da época 2024/25 envolveu um triunfo da equipa de seniores masculinos diante dos campeões da AF Lisboa, o SR Manjoeira, por 6-5, na derradeira jornada da Taça Nacional da categoria. A prestação diante do 1.º classificado da sua série comprovou toda a valia dos comandados do técnico Pedro Mesquita, não sendo, porém, suficiente para o tão almejado regresso ao Campeonato Nacional da 3.ª Divisão na próxima temporada (4.º lugar na série).

Ainda assim, o clube rubricou uma das melhores épocas de sempre no escalão, com um grupo assente em jovens atletas formados na casa a ver o 1.º lugar no Campeonato Distrital escapar por um mero ponto e a conquista das restantes três competições distritais (Taça, Supertaça e Troféu Luís Boavida) ser adiada no desempate por grandes penalidades. O clube escalabitano prepara já a próxima época, com a ambição de, no ano em que assinala 30 anos de vida, aumentar um palmarés que conta já com 73 títulos oficiais.



Um recorde para a história nas provas da AF Santarém

A temporada 2024/25 ficará também marcada por mais um recorde do Vitória Clube de Santarém no âmbito do futsal distrital: pela primeira vez, um clube do distrito atingiu as finais de todas as provas a eliminar organizadas pela Associação de Futebol de Santarém. Em seniores masculinos, o emblema vitoriano marcou presença nos jogos decisivos da Taça Distrital, Supertaça Distrital e Troféu Luís Boavida, ao passo que, na vertente feminina, disputou Taça e Supertaça, sendo que, no plano da formação, as cores azuis e brancas estiveram presentes nas grandes finais da Taça Distrital de Juvenis e Juniores Masculinos.