Primeira corrida de homenagem a José Lourenço juntou uma centena em Arruda dos Vinhos

Mais de uma centena de atletas de várias zonas e clubes do país participaram na primeira edição do Grande Prémio de Atletismo professor José Lourenço, disputado a 29 de Junho nas ruas do concelho. Promovido pelo município, o evento incluiu uma corrida para crianças, de curta duração, bem como uma corrida principal de dez quilómetros.

O objectivo da prova foi incentivar e consciencializar a população para a importância da prática de exercício físico e, ao mesmo tempo, homenagear o professor José Lourenço, personalidade local, já falecida, que muito fez pela dinamização do atletismo na região e no concelho arrudense. A prova foi considerada um sucesso e o primeiro classificado foi Samuel Freire, do Sporting Club de Portugal, que percorreu os dez quilómetros com um tempo de 31 minutos e 14 segundos. O pódio ficou completo com os atletas Bruno Miguel Santos (sem clube), com um tempo de 31 minutos e 56 segundos e Roberto Ladeiras (sem clube) com 32 minutos e 45 segundos. Nas mulheres o pódio foi composto por Kcénia Bougrova, Mafalda Martinho e Maria Terrucha.