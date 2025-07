ScalabisGym exibiu talentos da ginástica acrobática em Santarém

Sarau anual da Ginástica Acrobática da Académica de Santarém contou com casa cheia e centenas de atletas.

Centenas de atletas de nove clubes participaram no ScalabisGym 2025, sarau anual de encerramento da época da secção de Ginástica Acrobática da Associação Académica de Santarém (AAS) que encheu o Pavilhão Desportivo Municipal de Santarém. Um dos destaques foi protagonizado pela Classe de Competição 3 da AAS, conhecida pela vitória no programa “Got Talent Portugal” e por diversas participações televisivas. O colectivo apresentou uma performance com elevado nível técnico e expressivo valor artístico, evidenciando o talento e o nível que a ginástica acrobática pode atingir.

O programa incluiu também homenagens aos dois grupos da AAS que se sagraram campeões nacionais nas respectivas categorias, bem como ao par que foi vice-campeão nacional. Ao longo do espectáculo desportivo, o público teve oportunidade de assistir a uma diversidade de exibições onde todos os escalões da AAS, dos grupos de iniciação às classes de competição, mostraram o trabalho desenvolvido ao longo da época. Em nota de imprensa, a Académica de Santarém deixa um agradecimento especial aos clubes convidados que marcaram presença no ScalabisGym 2025.