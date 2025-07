Torneio de Futsal Interassociações no Porto Alto

A Associação de Jovens de Samora Correia (AJSC) está a organizar um Torneio de Futsal Interassociações que pretende juntar as várias associações da freguesia num ambiente de desporto, convívio e cooperação. A iniciativa decorre nos dias 12 e 13 de Julho, entre as 10h00 e as 18h00, no Pavilhão Gimnodesportivo do Porto Alto. A organização apresenta o torneio com o objectivo de promover o convívio e união entre as diversas associações de Samora Correia e Porto Alto, de modo que possa existir uma maior sinergia entre as colectividades.

O torneio surge como resposta à crescente vontade de fortalecer os laços entre as associações juvenis, culturais, recreativas e desportivas da freguesia. Segundo fonte da organização, o objectivo principal é criar um ambiente informal onde os representantes e membros das diferentes associações possam interagir, trocar experiências e fomentar futuras colaborações.

O evento está aberto à participação de equipas representativas de associações locais, sendo esperadas formações mistas, compostas tanto por dirigentes como por elementos mais jovens. Cada equipa irá disputar jogos ao longo dos dois dias, num formato ainda por anunciar, mas que deverá incluir fase de grupos e eliminatórias.