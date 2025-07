Scalabiscup movimenta 800 ginastas de 16 países

partilhe no Facebook

A Scalabiscup 2025 arrancou na quinta-feira, 10 de Julho, com a participação de mais de 800 ginastas de 16 países que vão animar a Nave Desportiva de Santarém até sábado. Destaca-se o último dia de competição reservado às finais. A entrega de prémios ocorre a seguir à final de cada grupo. Fernando Gaspar, presidente do Gimno Clube de Santarém, revelou a O MIRANTE as expectativas para o evento.