SC Ferreira do Zêzere despromovido na secretaria à 2ª divisão distrital

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém decidiu punir o Sport Clube Ferreira do Zêzere com a descida para a 2ª divisão distrital de futebol sénior e uma multa no montante de 200 euros. Uma sanção que pode ser objecto de recurso e que se deve ao facto do clube, campeão distrital na última época, se ter recusado a competir no Campeonato de Portugal, por não ter um campo com medidas mínimas exigidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A decisão do Ferreira do Zêzere em abdicar da subida foi divulgada pouco depois do fim do campeonato distrital e causou alguma surpresa, não só porque os regulamentos da FPF já eram conhecidos mas também pela aposta consistente que o clube vinha fazendo para alcançar o topo do futebol distrital e consequente promoção às competições nacionais. Como o azar de uns é a sorte de outros, vai ser o Grupo Desportivo de Samora Correia, segundo classificado do distrital, a ascender ao Campeonato de Portugal. Já o Riachense deve subir à 1ª divisão distrital para suprir o lugar vago.



Fábio Santos, presidente do SC Ferreira do Zêzere, revelou na altura que o clube e a Câmara de Ferreira do Zêzere, mantiveram contactos para tentar viabilizar uma solução, que se revelou impossível a tempo da próxima temporada. “Discutimos com a câmara municipal a possibilidade de serem realizadas obras para dotar o estádio com a qualificação necessária, mas era um investimento superior a 300 mil euros e só estariam prontas daqui a um ano”, afirmou a O MIRANTE. O clube recusou também jogar para o Campeonato de Portugal num campo alternativo, fora do concelho.