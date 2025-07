Estádio Municipal de Rio Maior recebe novo relvado antes do arranque da I Liga

O Estádio Municipal de Rio Maior, onde o Casa Pia vai alinhar como anfitrião pela terceira época seguida, vai receber um novo relvado antes da recepção ao bicampeão Sporting, no arranque da edição 2025/26 da I Liga de futebol. Fonte do clube de Pina Manique disse à agência Lusa que a Desmor, empresa municipal responsável pela gestão do recinto, tem prevista a colocação de um novo tapete antes do início do campeonato, agendado para o fim de semana de 9 e 10 de Agosto.



Fonte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) garantiu que o actual relvado não está em condições e que o organismo já alertou o Casa Pia para a necessidade de serem feitas melhorias nas próximas semanas, sob pena de o jogo com o Sporting passar para outro estádio.



De acordo com a informação divulgada pela LPFP em 30 de Junho, o Casa Pia vai jogar em Rio Maior na condição de visitado na próxima temporada, devido às obras no Estádio Pina Manique, em Lisboa, onde ainda não competiu desde a subida à I Liga, em 2022/23. Além de ser o palco preferencial do Casa Pia, o Municipal de Rio Maior foi indicado como recinto alternativo do primodivisionário Estrela da Amadora ao Estádio José Gomes, na Reboleira.