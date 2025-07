Ricardo Batista é nono em etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo

Triatleta do Clube de Natação de Torres Novas alcançou a nona posição na quarta etapa do campeonato do mundo.

O triatleta de Torres Novas, Ricardo Batista ficou em nono lugar na quarta etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo que se realizou no sábado, 12 de Julho, em Hamburgo, na Alemanha, e mantém-se no Top 5 do ranking mundial de triatlo em 2025.

Nesta etapa, disputada em distância sprint, Ricardo Batista, após uma natação menos conseguida e algumas dificuldades nas primeiras voltas do ciclismo, onde enfrentou algumas cãibras, chegou à segunda transição a 35 segundos do grupo dos 12 atletas que lideravam a prova. Foi na corrida que o atleta do Clube de Natação de Torres Novas se destacou, protagonizando uma excelente recuperação e terminando a prova na nona posição, com um parcial de 14 minutos e 20 segundos nos cinco quilómetros de corrida.

A prova do sector feminino, contou com a presença da também atleta do Clube de Natação de Torres Novas, Maria Tomé, que realizou um dos seus melhores segmentos de natação em etapas da WTCS. Apesar de um bom desempenho na corrida, a triatleta não conseguiu alcançar o ritmo que actualmente tem vindo a demonstrar, terminando na 24ª posição, mas subindo ao 22º lugar no ranking mundial.

No domingo, realizou-se a prova de estafetas mistas, com Ricardo Batista e Maria Tomé a integrarem a equipa portuguesa, que terminou na 11ª posição.