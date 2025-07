Tomar recebe Torneio de Basquetebol 3x3 Interselecções Regionais Sub 17

A cidade de Tomar vai ser palco de um dos maiores eventos do calendário jovem do basquetebol nacional, o Torneio Nacional Interselecções Sub 17. Entre os dias 18 e 20 de Julho, centenas de jovens atletas vão competir por um lugar no pódio nacional, num evento que promove o talento, o espírito desportivo e o orgulho regional. Com 36 seleções distritais masculinas e femininas numa maratona de mais de 130 jogos, o campeonato vai desenrolar-se entre o Mouchão, Campo Desportivo do Nabão e Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio. A organização é da Federação Portuguesa de Basquetebol.



A competição vai ter início na sexta-feira, dia 18, com a cerimónia de abertura às 19h00, seguindo-se uma maratona de jogos nos três campos montados no recinto principal. No sábado, dia 19, a bola volta a subir com a conclusão da fase de grupos onde se disputam os oitavos de final (Last 16). Domingo, dia 20, começa com as meias-finais das classificações inferiores (9.º ao 17.º lugar), prosseguindo com as meias-finais das principais séries e culminando nas finais dos 3.º e 5.º lugares. As finais feminina e masculina vão decorrer ao início da tarde.