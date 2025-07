Scalabiscup trouxe centenas de pessoas a Santarém e esgotou o alojamento

A Scalabiscup 2025 reuniu mais de 800 ginastas de 16 países de 10 a 12 de Julho em Santarém. O alojamento na cidade e arredores esgotou com cerca de mil camas ocupadas, segundo revelou o presidente do Gimno Clube de Santarém (GCS), Fernando Gaspar. O evento, que atraiu centenas de espectadores, só foi possível graças à colaboração de mais de cem voluntários entre direcção do clube, ginastas, pais e alguns amigos do clube. Apesar das pessoas e números que envolve, o dirigente admite ser difícil arranjar patrocínios para o torneio.

O evento foi lançado há treze edições, num desafio proposto pelo professor, dirigente e treinador Luís Arrais, actual presidente da Federação de Ginástica de Portugal. O GCS destacou-se nesta edição com a prestação de Leonor Baptista e Francisca Ilaco, ambas de 14 anos, que vão competir individualmente no mundial em Espanha, embora seja hábito saltarem juntas, tendo sido vice-campeãs nacionais. Leonor começou a praticar a modalidade há sete anos, após uma demonstração no Jardim da Liberdade, quando praticava hóquei em patins em Santarém.

Leonor Baptista estuda na Escola EB2/3 Mem Ramires, assim como a colega Francisca, e quer seguir medicina ao mesmo tempo que treina duas horas diárias de segunda a sexta. Aproveita as manhãs e os tempos mortos de escola para estudar, bem como os fins-de-semana. O melhor que a ginástica lhe trouxe foi os amigos, saber controlar os nervos e aprender a ser organizada. Francisca Ilaco entrou para os trampolins em 2017. Antes praticava ballet. Com a ginástica, ganhou maturidade e aprendeu também a gerir os nervos nos testes da escola. Embora não saiba o que quer seguir, está empenhada nos estudos e é de notar a cumplicidade e emoção destas jovens que se apuraram para um mundial.