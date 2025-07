A 8.ª etapa, no feriado de 15 de Agosto, vai ligar Ferreira do Zêzere a Santarém, numa distância de 178,2 km.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Volta a Portugal em bicicleta com etapa ribatejanas

A 86.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta disputa-se entre 6 e 17 de Agosto, num total de 1.581 quilómetros, com começo na Maia e final em Lisboa, que mais uma vez vai atravessar o território ribatejano. A 8.ª Etapa, no feriado de 15 de Agosto, vai ligar Ferreira do Zêzere a Santarém, numa distância de 178,2 km.

O calendário de etapas é o seguinte: 6 Agosto: Prólogo, Maia - Maia, 3,4 km (contra-relógio individual); 7 Agosto - 1.ª etapa, Viana do Castelo/Braga (Sameiro), 162,3 km; 8 Agosto: 2.ª etapa, Felgueiras/Fafe, 167,9 km; 9 Agosto - 3.ª etapa, Boticas/Bragança, 185,2 km; 10 Agosto - 4.ª etapa, Bragança/Mondim de Basto (Senhora da Graça), 182,9 km; 11 Agosto - 5.ª etapa, Lamego/Viseu, 155,5 km; 12 Agosto - Dia de Descanso; 13 Agosto - 6.ª etapa, Águeda/Guarda, 175,2 km; 14 Agosto - 7.ª etapa, Sabugal/Covilhã (Torre), 179,3 km; 15 Agosto - 8.ª etapa, Ferreira do Zêzere/Santarém, 178,2 km; 16 Agosto- 9.ª etapa, Alcobaça/Montejunto, 174,4 km; 17 Agosto - 10.ª etapa, Lisboa/Lisboa, 16,7 (contra-relógio individual).