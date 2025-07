ANAMMDA/Associação Rico participou com 12 atletas na primeira etapa do Circuito Nacional de Beach Wrestling 2025, nos Olhos de Água, dos quais três chegaram ao pódio.

Associação do concelho do Entroncamento no Beach Wrestling 2025

A Associação Nacional de Artes Marciais Mistas e Disciplinas Associadas (ANAMMDA) e Associação Rico Duelo marcaram presença como co-organizadoras da primeira etapa do Circuito Nacional de Beach Wrestling 2025, realizada na praia fluvial dos Olhos de Água, em Alcanena. O evento, promovido em conjunto com a Federação Portuguesa de Lutas Amadoras (FPLA), reuniu 37 atletas nacionais, distribuídos por nove categorias masculinas e uma feminina, num dia repleto de acção, combates intensos e grande espírito desportivo.

A ANAMMDA/Associação Rico Duelo orgulha-se de ter contribuído para o sucesso da iniciativa, destacando-se também pela participação dos seus 12 atletas. Margarida Maria da Costa saiu primeira classificada em adultos -60kg e Júlio Pedro e Eduardo Rodrigues segundos classificados em -80kg e -90kg, respectivamente.

Esta etapa teve ainda um papel estratégico, servindo como observação para a futura convocatória da selecção nacional de Beach Wrestling, que vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Sub-17 e Sub-20 a 25 e 26 de Setembro, em Katerini, na Grécia.