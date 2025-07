Tejo d’Honra com grande prestação na Final Round do Nacional de Campo de tiro com arco

O Tejo d’Honra marcou presença com seis atletas na Final Round do Campeonato Nacional de Campo 2024/2025 de tiro com arco, onde apenas os quatro melhores atletas de cada escalão a nível nacional disputam o título de campeão. Todos subiram ao pódio, provando mais uma vez a qualidade e consistência do projecto desportivo da Golegã.

No escalão Juvenil Barebow, o jovem Vicente Francisco conquistou o ouro, seguido do seu colega Paulo Silva com a prata, e de André Vale, que arrecadou a medalha de bronze. Esta tripla consagração garantiu ao Tejo d’Honra o título de campeão nacional por equipas.

Na categoria Cadete Barebow, Pedro Costa brilhou ao conquistar a medalha de ouro, reafirmando o seu domínio técnico e espírito competitivo. Nos Veteranos Barebow, João Santos somou mais uma medalha de ouro ao seu palmarés, enquanto em Veteranos Recurvo, Domingos Repas alcançou uma valiosa medalha de prata, fruto de um desempenho sólido e experiente.

Com este final de época vitorioso, o Tejo d’Honra entra agora em fase de renovação e reforço, com novas contratações e preparação intensiva para a próxima temporada, mantendo viva a ambição de continuar a ser referência nacional na modalidade.