Exigência e profissionalismo são as novas palavras de ordem do Grupo Desportivo de Benavente

A apresentação decorreu na sede do clube, onde cerca de 50 pessoas, entre pais, atletas, treinadores e dirigentes, marcaram presença para conhecer o novo rosto da formação do Grupo Desportivo de Benavente, Tomás Recatia. A iniciativa, que incluiu uma pequena conferência de imprensa, foi também um momento de proximidade com a comunidade e de partilha das primeiras ideias para o futuro da formação. Natural de Benavente, Tomás Recatia vai ter a sua primeira experiência no clube da terra, depois de uma temporada com sucesso ao leme dos juniores do Académico de Viseu, explica, admitindo que os 11 anos que leva longe de Benavente tiveram uma forte influência para o regresso.

A paixão pelo futebol acompanha-o desde criança, mesmo tendo começado o seu percurso desportivo noutra modalidade, o andebol, onde jogou pela Associação Desportiva e Cultural de Benavente e esteve também ao serviço do SL Benfica por três temporadas. O gosto pelo futebol cresceu com a influência do pai, com a geração de José Mourinho no FC Porto e com os primeiros anos dos videojogos Football Manager, que ajudaram a alimentar o “bichinho”. Entrou na universidade com 17 anos, onde optou pela área do treino desportivo, já com foco no futebol, um sonho que tinha colocado na cabeça e nunca deixou de alimentar. Estagiou no Académico de Viseu como treinador-adjunto e ficou no clube durante três anos, passando por vários escalões de formação. Fez um mestrado em Ciências do Desporto, com especialização em futebol, e desenvolveu investigação em áreas como a idade relativa nos escalões jovens e o treino com recurso à observação, lançando inclusive um projecto pioneiro em que aborda a técnica da recepção e do passe no jogo.

Ao longo dos últimos anos, acumulou experiências como treinador em todos os escalões da formação, desde os iniciados até aos juniores, com vários títulos distritais e presenças em campeonatos nacionais. No Portimonense, foi adjunto dos sub-19 e depois da equipa sénior B. Mais recentemente, regressou a Viseu para liderar a equipa de juniores, onde se sagrou campeão.

“Quero ser o treinador dos treinadores”

“Quero ser o treinador dos treinadores”, afirma Tomás Recatia, salientando que não quer um papel meramente burocrático, mas activo e próximo das equipas técnicas, dos atletas e dos familiares. Destaca ainda a importância da comunicação constante entre os vários agentes da formação e pretende implementar um modelo de acompanhamento que permita melhorar o desempenho individual e colectivo das equipas. O novo coordenador acredita numa formação sustentada, com exigência e profissionalismo, mas também com identidade. Defende que a ciência e a prática devem andar de mãos dadas e que o futebol moderno exige uma abordagem multidisciplinar. “O conhecimento hoje não se esgota no jogo. A fisiologia, a psicomotricidade, a metodologia, tudo isto faz parte do treino”, explica.

Com uma visão virada para o futuro, quer apostar no desenvolvimento individual dos jovens jogadores, mas também na valorização dos treinadores. Tomás Recatia sublinha ainda a importância de valorizar os treinadores e os atletas do clube antes de procurar soluções fora. A aproximação à comunidade é um dos objectivos da nova direcção, e um projecto formativo sustentável está na base de uma maior afluência de familiares e adeptos aos jogos do clube.