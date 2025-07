Atletas do Clube Náutico Barquinhense convocadas para representar Portugal

O Clube Náutico Barquinhense assinala um momento histórico com a convocatória de duas das suas atletas para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Velocidade de Juniores e Sub23. Vera Martins e Lara Martins foram seleccionadas pela Federação Portuguesa de Canoagem para integrar a selecção nacional que disputa a competição internacional, que terá lugar entre os dias 23 e 27 de Julho, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

A presença das atletas barquinhenses neste campeonato mundial constitui um feito de enorme relevância, não apenas para o clube, mas também para a canoagem portuguesa, ao ver reforçada a sua representação no panorama desportivo internacional. O evento reúne os melhores atletas juniores e sub23 do mundo, num ambiente altamente competitivo e de grande exigência técnica.

O Clube Náutico Barquinhense partilhou o orgulho pela distinção alcançada pelas atletas, considerando este é “um reconhecimento do investimento contínuo na formação e no desenvolvimento desportivo”. A direcção do clube enalteceu ainda o contributo dos treinadores, atletas, dirigentes, patrocinadores e entidades parceiras, cujo apoio tem sido determinante para o sucesso desta trajectória. Com esta participação no Campeonato do Mundo de Velocidade, o Clube Náutico Barquinhense reafirma-se como uma referência na canoagem nacional e no contexto desportivo internacional.