Alhandra regista resultado nacional no escalão juvenil de triatlo

Santiago Gaspar, do Alhandra Sporting Club, alcançou o segundo lugar no Campeonato Nacional de Juvenis.

O atleta Santiago Gaspar, da Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club, conquistou o título de vice-campeão nacional de juvenis no XIII Triatlo Jovem da Amora, realizado no dia 6 de Julho.

A prova decorreu em três segmentos: natação, ciclismo e corrida. O percurso começou com natação em águas abertas, seguida de um trajecto em bicicleta e terminou com corrida.

Além de Santiago Gaspar, participaram os seguintes atletas em representação do clube: Frederico Lainho, Frederico Alves, Gabriel Vieira, Leonor Branco, Ema Palma, Sofia Nogueira, Rafael Rico, Duarte Correia, Tomás Paulo, Clara Rasquilho, Isa Nunes, Guilherme Alves, Salvador Varela, Manuel Gameiro, Tomé Silva, Guilherme Valente, Miguel Alpendre, Sofia Paulo, Raquel Lainho, Pedro Rasquilho, Diogo Marcão Santos, Afonso Franco e Afonso Rodrigues.